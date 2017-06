Kelly Sildaru kandideerib järjekordsele spordiauhinnale

Kelly Sildaru kandideerib tänavu USA telekanalil ABC mainekale ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) auhinnale.

Noor freestyle-suusataja on nomineeritud parima naissoost ekstreemsportlase (Action Sports) kategoorias, kus kandideerivad veel rulataja Lacey Baker, lumelaudur Anna Gasser ja surfar Tyler Wright.

Viiest viimasest aastast kolmel on selles kategoorias võidutsenud USA lumelaudur Jamie Anderson, kes pälvis Sotšis pargisõidu olümpiakulla ja on teeninud viis esikohta X-Mängudelt. Auhinda on jagatud alates 2004. aastast ja seni pole ükski eurooplanna seda saanud.

ESPY auhindadel on palju kategooriaid ja mitmeid neist alapõhised, aga parima meessportlase tiitlile kandideerivad pesapallur Kris Bryant, jäähokimängija Sidney Crosby, ujuja Michael Phelps ja korvpallur Russell Westbrook ning naissportlase tiitlile võimleja Simone Biles, ujuja Katie Ledecky, korvpallur Candace Parker ja tennisist Serena Williams.

Auhinnasaajad selguvad 12. juulil.