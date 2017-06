TÄNA OTSE | Löw jahib Tšiili vastu sajandat võitu Saksamaa juhendajana

Valitsev maailmameister lõi esmaspäeval Austraalia võrku kolm palli ning oleks pidanud lööma ehk rohkemgi, kuid nägi kaitsefaasis välja haavatav. Koondise peatreener Joachim Löw, kes on eelnevalt välja käinud, et turniiril on võitudest tähtsamgi turniirilt saadav mängukogemus, jäi noorte hoolealuste esitusega rahule. "Minu arvates mängisime me teisel poolajal väga hästi," rääkis Löw Saksamaa jalgpalliliidu kodulehele.

"Me kombineerisime hästi ja mäng oli meie kontrolli all," jätkas avakohtumises silma paistnud Leon Goretzkat kiitnud Löw. "Ainsaks negatiivseks küljeks oli see, et me lõime küll ohtralt võimalusi, kuid olime ainult 2:1 ees. Pärast 60. minutit kaotasime veidi pea, aga sellele vaatamata ei saa püstitada liiga kõrgeid ootusi. Ma ei loodagi, et kõik läheks pärast kümmet päeva veatult ning see on hea, sest nüüd teame, millele keskenduda. Mäng Tšiili vastu saab olema teisel tasemel, Tšiili on väga mitmekülgne ning me peame suutma olla stabiilsed 90, mitte 60 minutit."

Mängueelsel pressikonverentsil toonitas Löw, et jääb kindlaks oma plaanile anda mänguaega kõigile võistkonna liikmetele. Aasia meistrite vastu mitmel korral eksinud Bernd Leno asemel asub Kaasanis Tšiili vastu sakslaste väravat kaitsma Marc-Andre ter Stegen, tõenäoliselt saab vägagi kahvatuks jäänud Sandro Wagneri asemel väljakule Timo Werner. Kokku lubas Löw teha kolm või neli vahetust.

Tšiili hoidis Kameruni vastu palli 62 protsenti mänguajast (115 täpset söötu andnud kaitsja Gonzalo Jara oli turniiri avavoorus ainus mängija, kelle söödud jõudsid kohale vähemalt sajal korral), kuid lõuna-ameeriklastel oli raskusi Kameruni distsiplineeritud kaitse lahtimuukimisega. Celtas mängiva Marcelo Diaze arvates on samasugune mängujoonis aga võtmeks ka Saksamaa vastu. "Me teame, mismoodi Saksamaa mängib ning sellega kohanemine on meie jaoks esmatähtsaks," rääkis Diaz. "Kes palli hoiab, domineerib ka mängu."

Kameruni vastu skoori avanud Arturo Vidal võib tänases kohtumises silmitsi seista koguni kolme klubikaaslasega – lisaks Joshua Kimmichile kuuluvad Müncheni Bayerni ridadesse ka Sebastian Rudy ning Niklas Süle. Treeningul saadud vigastuse tõttu Kameruni vastu vahetusest sekkunud Tšiili ründestaar Alexis Sanchez alustab eeldatavalt algkoosseisus ning võib mõõtu võtta Shkodran Mustafiga, kes on tema meeskonnakaaslane Londoni Arsenalis. Sakslaste juhendaja Joachim Löwi jaoks oleks tänase kohtumise võit tema jaoks sajas Saksamaa peatreenerina.

Tšiili jalgpalliliidu president Arturo Salah rääkis teisipäeval Moskvas mõnevõrra üllatuslikult, et Tšiili kaalub kandideerimist 2026. aasta MM-i korraldajamaaks. "On võimalus, et me esitame mõne oma naaberriigiga ühise kandidatuuri," kinnitas Salah. Tõenäolisemaks peetakse küll seda, et 2026. aasta MM-i korraldavad ühiselt USA, Kanada ning Mehhiko. Lõuna-Ameerika konföderatsiooni president Alejandro Dominguez on varasemalt öelnud, et tahab MM-i Lõuna-Ameerikasse tuua aastal 2030 ehk suurvõistluse sajandal juubeliaastal. 1930. aastal toimunud esimesed maailmameistrivõistlused leidsid aset Uruguays.

Võimalikud algkoosseisud:

Saksamaa (4-5-1): ter Stegen – Kimmich, Süle, Mustafi, Hector – Draxler, Goretzka, Can, Stindl, Younes – Werner

Tšiili (4-3-3): Herrera – Isla, Medel, Jara, Beausejour – Vidal, Diaz, Aranguiz – Sanchez, Valencia, Vargas

Tabeliseis: Tšiili 3 punkti (2-0), 2. Saksamaa 3 punkti (3-2), 3. Austraalia 0 punkti (2-3), 4. Kamerun 0 punkti (0-2)