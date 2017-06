Kamerun ja Austraalia mängisid Peterburis viiki

Kamerun asus Peterburis peetud kohtumises juhtima esimese poolaja üleminutil, kui Michael Ngadeu-Ngadjui sööt leidis Andre-Frank Zambo Anguissa, kes tõstis palli üle valesti positsioneerunud väravavahi Mathew Ryani.

Austraalia viik saabus veerand tundi pärast vaheaega. Ernest Mabouka tõmbas karistusalas vastase maha ja teenitud 11 meetri karistuslöögi realiseeris Mark Milligan.

Austraalia hoidis mängu jooksul küll pisut rohkem palli (54%), kuid väravat jahtis rohkem Aafrika meeskond, sooritades tervelt 19 pealelööki austraallaste viie vastu. Tõsi postide vahele suundus vaid kolm Kameruni lööki.

Nii Austraalial kui ka Kamerunil on nüüd kahe vooru järel üks punkt. Õhtu teises mängus asuvad vastamisi avavoorus võidukad olnud Saksamaa ja Tšiili.

Enne mängu:

Et mõlemad meeskonnad pidid avavoorus vastaste paremust tunnistama, on tänane kohtumine nii Kameruni kui Austraalia jaoks elulise tähtsusega. Eesmärk on selge – võimaluste säilitamiseks on täna vaja võita. Kameruni belglasest peatreener Hugo Broos oli pärast Moskvas saadud 0:2 kaotust Tšiilile siiski rahulolev. "Me olime alguses veidi kartlikud, sest me teadsime, et mängime väga tugeva vastase vastu," rääkis Broos matšijärgsel pressikonverentsil. "Pärast esimest 20 minutit paranes meie mäng märgatavalt ja teisel poolajal olime väga head. Me oleme lõpptulemuses pettunud, aga võime oma esituse üle väga uhked olla."

Kolmapäevasel pressikonverentsil kritiseeris Broos aga turniiri korraldajate tegutsemist. Teisipäeval jõudis Kameruni koondis Krestovski staadionile 45 minutit pärast ettenähtud aega, tund hiljem jõuti staadionile ka mõned päevad varem Moskvas. Belglasele tuletati naljaga pooleks meelde tänase matši algusaega, kuid Broos ei näinud intsidentides midagi humoorikat. "See pole meie süü," rääkis Broos reporteritele. "Äkki peaksid korraldajad võtma luubi alla selle, kuidas meeskondi turniiril transporditakse. Ma olin väga ärritunud."

Pressikonverentsi järel nõustus Broos ESPN-ile juhtunust lähemalt rääkima. "Võistkonna bussi ees sõidab ainult üks politseiauto ning seegi järgneb ju liiklusele," oli belglane nõutu. "See ei tähenda vaid seda, et meeskond jõuab tund aega hiljem trenni – kõik lükkub tunni võrra hilisemaks. Nad peavad järgmist aastat silmas pidades midagi muutma. Me rääkisime meie hotellis olnud FIFA ametnikele, et see on lubamatu, sest juhtus juba teist korda. Ma tean, et siin on palju liiklust, aga see on katastroof – isegi Aafrikas saame rahulikult staadionile sõita. Ma loodan, et nad õpivad oma eksimustest, sest muidu ootab neid järgmisel aastal ees suur probleem."

Transpordimure jääb venelaste lahendada, sest sellega tegeleb FIFA asemel kohalik orgkomitee. FIFA pressiesindaja sõnul saatsid kohalikud korraldajad Kameruni jalgpalliliidule ka kirjaliku vabanduse. Ühtlasi pole kumbki koondis saanud Peterburi Krestovski staadionil trenni teha, sest varasemalt erinevate probleemide küüsis olnud pinnasele tahetakse anda võimalikult palju puhkust.

Avamängu tulemusega ei olnud rahul ka Austraalia vasakul äärel tegutsev Aziz Behich, kuid temagi arvates saab 2:3 kaotusest Saksamaa vastu leida positiivseid elemente. "Teisel poolajal suutsime Saksamaale kõrgemalt survet avaldada ning nad pidid tagant tihti pikka palli mängima," rääkis mees koduriigi meediale. "Esimesel poolajal vajusime liiga sügavale ja see pole meile omane. Me oleme enesekindlad ja usume süsteemi, mida kasutame. Me läheneme igale kohtumisele samamoodi."

Aasia meistrid hoidsid Saksamaa vastu avapoolajal palli vaid 38 protsenti, teisel poolajal tõusis see 44 peale. Austraalia peatreeneri Ange Postecoglu 3-2-4-1 süsteemi parimate omaduste esile kerkimiseks peab Saksamaa vastu kõrgemal alustanud, kuid teiseks poolajaks alla kaitsjate ette toodud meeskonna staar Aaron Mooy veelgi silmapaistvam olema. Tšiili vastu kiireid vasturünnakuid demonstreerinud Kamerun jääb enamat ootama lõuna-ameeriklaste vastu kahvatuks jäänud Christian Bassogogilt.

Kamerun (4-3-3): Ondoa – Mabouka, Teikeu, Ngadeu Ngadjui, Fai – Siani, Djoum, Zambo – Bassogog, Aboubakar, Moukandjo

Austraalia (3-2-4-1): Ryan – Degenek, Sainsbury, Wright – Mooy, Milligan – Leckie, Irvine, Rogic, Behich - Juric

Tabeliseis: Tšiili 3 punkti (2-0), 2. Saksamaa 3 punkti (3-2), 3. Austraalia 0 punkti (2-3), 4. Kamerun 0 punkti (0-2)