King of Kingsil läheb tiitlit püüdma ka Markko Moisar

King of Kings 49. Grand Prix leiab sel aastal aset oktoobris Tondiraba jäähallis. Kohale on oodata võitluskunsti maailmameistreid ning parimatest parima tiitlit läheb püüdma eestlane Markko Moisar.

49. Grand Prix pakub võitluskunsti fännidele ettearvamatuid ja tehniliselt põnevaid lahinguid maailma tippvõitlejate esituses. Kokku saab Tondiraba jäähallis näha 12 erinevat kohtumist. Tõeline lahing peetakse maha nelja mehe turniilil, kus Eesti au esindab tõusev täht Ahti Pikkur. Pikkuri vastased on väga kogenud mehed, nende seas Eesti tippvõitlejat Maxim Vorovskit võitnud kickboxingu ja Muay Thai maailmameister, ukrainlane Alexander Oleinik. Lisaks Oleinikule maailmameister Pavel Turuk Valgevenest ning kogenud Daniel Forsberg Soomest. Meeste tase on niivõrd tugev ja tasavägine, et turniiri võitjat on väga raske ennustada. Neljast mehest parimal on õigus järgmisel aastal võidelda King of Kingsi maailmameistritiitlile ning tiitlivööle.

Õhtu tipphetk toob võitlusringi eelmise aasta nelja mehe turniiri võitja Markko Moisari, kes on teeninud õiguse kutsuda välja King of Kingsi tšempioni kaalukategoorias kuni 65 kilogrammi ning tiitlivöö omaniku Stanislav Renita. Mehed peavad endast kõik andma viie kolmeminutilise raundi jooksul ning võitja saab hinnatud tšempionitiitli ja ihaldatud tiitlivöö. Kolme aastaga King of Kingsi tippu tõusnud Markko Moisari ja moldovlase Stanislav Renita tšempionitiitlivõitlus on üks selle aasta oodatuimaid kahevõitlusi Baltimaades.

Lisaks osalevad turniiril tuntud Eesti võitlejad Marat Mirzabalajev, Rain Karlson, Andra Aho, Hendrik Themas, Ilyas Rustamov ning Mirkko Moisar. Välisriikide esindajatest astuvad üles kogenud Daniel Forsberg Soomest, maailmameister Pavel Turuk Valgevenest ning eestlast Maxim Vorovskit võitnud kickboxingu ja Muay Thai maailmameister, ukrainlane Aleksandr Oleinik.

King of Kingsi 49. Grand Prix toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis 14. oktoobril.