Cyclo-crossi maailmameister sihib Belgia maanteesõidu meistritiitlit

Nädalase vahega kahel Belgia ühepäevasõidul esikoha pälvinud cyclo-crossi maailmameister Wout van Aert on tõusnud soosikuks ka maanteesõidu Belgia meistrivõistlustel.

Pühapäeval peetud võistlusel Ride Bruges edestas Vérandas Willems-Crelani tiimis pedaaliv van Aert grupifinišis suurt cyclo-crossi rivaali Mathieu van der Poeli (Beobank - Corendon), vahendas Spordipartner.ee.

Van Aert on avaldanud soovi järgmisel aastal täielikult maanteesõidule keskenduda, van der Poel pole veel aga valmis enda kavatsustest rääkima. "Mul on peas plaanid olemas, kuid need pole veel lõplikud. Räägin sellest hiljem," lubas van der Poel.