Eesti ettevõte rajas Saksamaale kaks kunstmuru jalgpalliväljakut

24 aastat üle Euroopa jalgpalliväljakuid rajanud Eesti ettevõte Advanced Sports Installations Europe AS aitas paigaldada kaks täismõõtudes kunstmuruväljakut Saksamaale Mönchengladbachi, et testida uuendusliku kunstmuru taaskasutustehnoloogia Arena Master toimimist.

Hollandi piiri lähedale Mönchengladbachi rajatud jalgpalliväljakuid kasutavad erinevad piirkonna klubid nii võistlusteks kui ka treeninguteks. Väljakute omanikuks on kohalik omavalitsus, kes soovis kasutatud kunstmuru eemaldamist ning kohapeal täitematerjalide eraldamist murukattest ja nende puhastamist. Saksamaa väljakud rajati Euroopa ühe suurima kunstmurutootja Polytan tellimusel, kelle esindajad tutvusid kunstmuru taaskasutamise tehnoloogiaga Arena Master märtsikuus Tallinnas peetud messil.

Advanced Sports Installations Europe ASi (ASIE) omaniku Raul Lättemägi sõnul oli Saksamaal hea võimalus testida Euroopa Liidu Horisont 2020 programmi toel väljatöötatud uuenduslikke seadmeid. “Muru paigaldusseadmega Crab suutsime kahelt täismõõtudes jalgpalliväljakult vana murukatte üles võtta ühe päevaga ilma aluspinda kahjustamata, mis võimaldas kohe alustada uue kunstmuru paigaldamisega,” rääkis ta. ”Arena Masteri nime kandva prototüübiga eraldasime sealsamas murukattest täitematerjalid ning sorteerisime kolmanda seadmega Wizard liivatäite ja kummigraanulid, nii et need sai koos uue kunstmurukattega uuesti samale väljakule paigaldada. Kasutatud murukate rulliti uuesti pärast puhastamist kokku ning see paigaldatakse jalgpalliväljakutele Aafrikas.”

Arena Masteri kontseptsiooni loonud Raul Lättemägi kinnitusel jäi Mönchengladbachi väljakute omanik Eesti ettevõtte tööga rahule. “Kuna puhastatud liiv ja kummigraanulid olid säilitanud oma põhiomadused, pääses väljakuomanik uute täitematerjalide soetamise vajadusest, mis oli märkimisväärne rahaline kokkuhoid,” lausus ta.

Täielikult Eesti kapitalil põhinev ASIE on saanud kahel korral toetust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, et töötada välja maailmas ainulaadne kunstmuru taaskasutamise tehnoloogia Arena Master ning selleks vajalike seadmete prototüübid. ASIE on seni olnud ainus väike- ja keskmise suurusega ettevõte, kes on olnud edukas Horisont 2020 toetusmeetme mõlemas etapis.

Lättemägi hinnangul on Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkide täitmiseks oluline leida taaskasutusvõimalusi ka kunstmuru jalgpalliväljakutele. “Esmapilgul võib see tunduda looduse säästmiseks marginaalse teemana, ent ühe täismõõtudes jalgpalliväljaku väljavahetamisel on vaja ümber töödelda 250-300 tonni erinevaid materjale,” selgitas ta. “Kunstmuruväljakute vahetamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plastiku segajäätmeid, aastaks 2030 kasvab see jäätmekogus 5 korda rohkem kui 3 miljoni tonnini. Arena Master tehnoloogia võimaldab eemaldatava kunstmuru komponendid sorteerida, puhastada ja kuivatada ning uuesti jalgpalliväljakutel kasutusele võtta, hoides sellega ära miljoni tonni segajäätmete teket aastas.”

Arena Master tehnoloogia eeliseks on see, et vanalt kunstmuruväljakult saab kätte praktiliselt 100% täitematerjalist. Samuti saab Eesti ettevõtte väljatöötatud seadmetega kunstmuru kiiresti vahetada ka tribüünidega piiratud ühe kitsa sissepääsuga arena-tüüpi jalgpalliväljakutel või küttega platsidel, kus on suur oht vigastada väljaku-aluseid küttekaableid. Kuna kogu vahetusprotsess tehakse jalgpallistaadionil kohapeal, on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka õhku paisatava CO2 kogus võrreldes konkurentidega kuni 70% väiksem. Suurema osa kasutatud kunstmurukattest saab paigaldada näiteks harjutusväljakutele või koolide jalgpalliplatsidele, mis on võrreldes teiste pakkujatega soodsam ja ka oluliselt keskkonnasäästlikum lahendus.