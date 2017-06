Priit Rätsep tegi MM-etapi eelse võiduka treeningvõistluse

Priit Rätsep alustas päeva hästi sõites MX1 ja MX2 klassi ühises kvalifikatsioonis välja kiireima ringiaja. Tema MX2 klassis osalenud vend Kristjani aeg oli paremuselt seitsmes.

Avasõidus lõpetas Rätsep MX2 klassis sõitnud Tanel Leoki järel teisena, Kristjan oli üldarvestuses 7., aga MX2 klassis Leoki ja Aigar Leoki järel 3. Teises sõidus võttis aga Priit Rätsep kindla võidu olles esimene terve sõidu vältel, teiseks sõitis end seekord Indrek Mägi ja kolmandaks venelane Vjatšeslav Golovkin, Kristjan Rätsep oli seekord üldarvestuses 6. ning MX2 klassis teine. Kahe sõidu kokkuvõttes võitis Priit Rätsep MX1 klassi maksimumpunktidega ning vend Kristjan oli MX2 Aigar Leoki järel teine.

“Nuias oli hästi korraldatud üritus. Mulle sobis see võistlus praegu hästi treeningprogrammi, kuna viimasel ajal on saadud palju rasketel liivaradadel trenni tehtud. Ainja rada on aga selline hea kiire ja natuke lahe rada, kus uuesti võidusõidurütmi harjutada. See oli ka väga hea muidugi, et Tanel võistlema oli tulnud, sai korralikult pingutada. Kvalifikatsioonis tuli kiireim ring ja MX1 arvestuses mõlemad sõiduvõidud, kuid eks pisiasjade kallal peab ikka veel vaeva nägema, aga tunne on tsikli peal juba päris hea," rääkis Priit Rätsep. "Nüüd tuleb teisipäeval veel väike test ja siis peab end korralikult välja puhkama, sest nädalavahetusel Ottobianos lubab sooja ilma ja eks see MM-i tase on teine tase ka juba. Itaalias saab kõvasti pingutada, aga tunnen, et olen paremas seisus kui Kegumsi MM-etapi ajal."

Meeskonna uusim liige Mikk Martin Lõhmus näitas 85cc klassi kvalifikatsioonis teist aega. Avasõidus tuli tal küll Kevin Slengi paremust tunnistada, kuid teisest sõidust võttis ta väärt võidu, mis tähendas ka esikohta kahe sõidu kokkuvõttes.