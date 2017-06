Staadionimaratonini jääb vähem kui kuu aega

Üritusel on 18. juuli õhtul kavas kaks maratoni starti ja nende raames saab joosta ka poolmaratoni. Kell 18 antakse start õhtumaratonile, mille kontrollaeg on 4.30 ja kuhu on end teiste seas kirja pannud staadionimaratoni Eesti rekordi 3:06.42 omanik German Terehhov.

Kell 23.15 stardivad öömaratoni jooksjad. Selles jooksus on kontrollajaks kaheksa tundi, mistõttu on öine distants sobiv ka neile, kes soovivad maratoni läbida rahulikumas tempos.

Eelmisel aastal just staadionimaratonil oma elu esimese 42,195 km pikkuse distantsi tulemuse kirja saanud ja sel aastal üritust vedava Aet Kiisla kinnitusel ei tasu peljata, et jooks toimub staadionil. Nii ongi sarnaselt temaga nii mõnigi jooksja valinud oma elu esimeseks maratoniks just staadionimaratoni, kus kõik vajalik on kogu aeg käe-jala juures. "Algajatele võib olla lohutav, et kiirematest mahajäämine pole silmaga nähtav. Samuti on nauditav kurnavate pinnavormide puudumine.”

Kahel viimasel aastal on staadionimaraton valitud väikeste (alla 250 osalejaga) jooksude seas osalejate arvamuse põhjal Eesti parimaks jooksuks. „Me ei taha lasta latti allapoole ka sel aastal. Jooksjaid ootavad soliidsed erimedalid ja asjakohased auhinnad, lisaks elektroonilisele ajavõtule on jooksjatele indu andmas ringilugejad; kavas on soovikontsert ja kõik muu, mis senise tagasiside põhjal on jooksjatele korda läinud,“ sõnas Kiisla.