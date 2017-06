Eesti sõidab võistkondlikule EM-ile seitsme olümpialasega

Esiliigas tuleb Eesti koondisel vastu astuda Belgia, Bulgaaria, Iirimaa, Norra, Portugali, Rootsi, Rumeenia, Soome, Šveitsi, Taani ja Türgi võistkondadele.

Igal alal esindab riiki üks sportlane. Eesti koondisesse kuulub 20 naist ja 22 meest. Võistkonna noorimaks liikmeks on U-18 MM-ile kvalifitseerunud Piibe Kirke Aljas. Naiskonnas annavad tooni Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi kergejõustiklased, keda on kokku seitse. Meeskonnas on enim Audentese Spordiklubi liikmeid - kuus.

Rio OM-i koondislastest võistlevad Rasmus Mägi, Lily Luik ja Grit Šadeiko (TÜ ASK), Magnus Kirt (TTÜ SK), Jaak-Heinrich Jagor ja Kaur Kivistik (Tartu SS Kalev) ning Liina Laasma.

Võistkondlikeks meistrivõistlusteks nimetati koondiste jõuproov 2009. aastal. 1965-2008 selgitati samas formaadis riikide paremusjärjestust Euroopa kergejõustiku karikavõistlustel.