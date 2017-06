Rannajalgpallikoondise peatreener: favoriidikoorem on meie õlul

Serbias peetaval etapil kohtub Eesti lisaks võõrustajatele tugeva Tšehhi ja Norraga. Järgmisesse ringi pääseb alagrupi võitja, lisaks kolm parimat teise koha omanikku. "Favoriidikoorem on meie õlul," tunnistas Eesti koondise peatreener Rando Rand Vikerraadiole antud intervjuus. "Kui vaadata reitingut, siis oleme kindlalt esimeses tugevusgrupis, kuhu kuulub ka Tšehhi. Kuid väga tugev on ka Norra, kes kuulub teise tugevusgrupi esimesse poolde. Kuna näha on, et Serbia panustab rannajalgpalli nii rahaliselt kui organisatoorselt, siis on võrreldes mullusega oodata ka nende taseme tõusu. Tuleb ühtlane turniir."

Rand ütles, et igal aastal on koondise eesmärgiks olnud pääs A-divisjoni ehk maailmajao 12 parema sekka. Siis avaneks Eestil esimest korda võimalus mängida nn Euroopa meistritiitlile, ehk Euroliiga võidule. Praeguse süsteemi järgi on Eestil vaja pääseda üleminekuturniirile, kus mängivad seitse B-divisjoni ja üks A-divisjoni meeskond. Kõrgemasse divisjoni pääseb vaid turniiri võitja. Euroliiga tiitlile, ehk Superliiga finaali pääsevad omakorda A-divisjoni kaheksa paremat koondist.

Euroliiga etapi eel on Eesti rannajalgpallikoondis sel aastal koduväljakul pidanud ühe sõpruskohtumise, kui Kakumäe rannaareenil alistati Soome 4:3. "Matš Soomega oli ettevalmistuseks Serbias toimuvaks turniiriks," tunnistas Rand. "Kuigi me mängime, pole meie kalender tihe. Neid võistlusi, kus mängida saame, võib ühe käe näppudel üles lugeda."

Kümneliikmeline Eesti koondise reisib Belgradis paraku esiväravavaht Markus Lukita, kes vigastas end kahe nädala eest Eesti karikavõistluste poolfinaalis. Kaela muljumise ja venituse tõttu jäi tal vahele ka möödunud nädalavahetusel toimunud meistrivõistluste avaetapp. Peale Luki koondises suuremaid puudujaid pole. Koondis koosneb Eesti meistriliiga punktitabeli nelja parema meeskonna mängijatest. Kolm mängijat on koondises klubidest Augur Enemat, Nõmme Olybet ja Thunder Häcker. Ühe mängijaga, kelleks on ründeäss Ragnar Rump, panustas Peugeot meeskond. "Õnnelik õnnetus, sest oleks võinud tunduvalt hullemini minna," lausus Rand kergendunult. "Hetkel tegeleb Lukk taastusraviga. Vaatamata Markuse puudumisele on meil korralikud väravavahid olemas. Komplekteerimisega on üksjagu peamurdmist olnud, kuid parimad mehed on täna nimekirjas."

2015. aasta augustis võõrustas Euroliiga superfinaali esmakordselt Eesti, kui turniir toimus Pärnus. Tookord jäi Eestil napilt A-divisjoni tõusmata, kuid otsustavas kohtumises kaotati penaltiseerias Rumeeniale. Toonagi Eesti koondist juhendanud Rand uskus siis ja usub ka nüüd, et meeskond on võimeline kõrgeimasse mängu sekkuma. "Kui vaadata Eesti rannajalgpallikoondise tulemusi, siis oleme Euroopas teise kümne alguses, mis on väga kõva saavutus," rehkendas Rand. "Euroopa võistkonnad on ka maailma mastaabis tegijad."

Eesti rannajalgpallikoondist ei näe sel aastal koduliival just eritit tihti mängimas. Esialgu on sõpruskohtumised planeeritud juuli keskpaika ning vastastena loodetakse näha Inglismaad ja Norrat, kuid kõik detailid pole veel paika loksunud. Sel nädalal Belgradis toimuval Euroliiga etapil kohtub Eesti esimesena reedel Tšehhiga.