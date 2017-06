Mäoma: tahtsin kiire algusega Gerdile pinged peale panna

Tanel Kangerti ja Rein Taaramäe puudumisel võis meeste 38,4 kilomeetri pikkuse eraldistardist sõidu favoriidiks lugeda viimase kolme aasta selle ala Eesti meistrit Gert Jõeäärt. Tiitlikaitsja Jõeäär sai täna startida viimasena ning seega oli temal rajal toimuvast kõige selgem ülevaade. Distantsil näitas aga algusest peale parimaid vaheaegu mullune hõbedavõitja Silver Mäoma. 20. kilomeetriks oli Mäoma edu Jõeääre 20 sekundit. "Tavaliselt olen alustanud rahulikumalt, aga täna läksin võistlema selle taktikaga, et panna Gerdile (Jõeäär - toim.) pinged peale ning alustada veidi kiiremini," ütles Mäoma ETV spordisaatele. "Enne sõitu ma tegelikult ei uskunud, et kõik nii hästi välja tuleb."

22-aastane Mäoma jätkas heas rütmis ning võistluse teises pooles suutis ta vahet veelgi suurendada. Finišis kaotas lähim ohustaja Jõeäär ühe minuti ja seitsme sekundiga. Pronksi teenis kogu sõidu vältel head minekut näidanud Norman Vahtra. Jõeäärele jäi ta lõpuks alla sekundiga, kuid pälvis Eesti meistritiitli juunioride arvestuses. Tänane parim Silver Mäoma võitis meistritiitli nii eliitklassis kui ka alla 23-aastaste arvestuses. "Kuna rada kulges edasi-tagasi, siis leidus nii kiireid kui ka aeglaseid lõike," sõnas Mäoma. "Rada oli varieeruv ja vahelduv ning soosis jõulisi rattureid nagu mina."

Jõeäär lausus, et täna tal minekut polnud. "Mul oli väga halb päev," tunnistas Jõeäär. "Ka ettevalmistus polnud ideaalne. See oli tänavu mu esimeseks eraldistardist sõiduks."

Naisratturitest tuli eraldistardiga sõidus oodatult Eesti meistriks Liisi Rist. Sama tiitli on ta pälvinud viiel viimasel aastal.