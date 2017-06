FIA plaanib vormel-1 sarja meeskondade arvu tõsta

Rahvusvahelise autoliidu FIA presidendi Jean Todti sõnul võib vormel-1 sarja tiimide arv tõusta, kuid see ei juhtu järgmisel aastal.

"Idee kohaselt võiks vormel-1 sarjas meeskondi olla kahe võrra rohkem ehk 12," lausus Todt. "Kui me leiame paar tugevat kandidaati, siis on kõik võimalik. Igatahes mõne tiimi poolt on huvi olemas."

Vormel-1 eelmine laiendus toimus 2010. aastal, kui sarjaga liitusid HRT, Lotus Racing (hilisem Team Lotus ja Caterham) ning Virgin Racing (Marussia, Manor), kes praeguseks on võistluskarussellist lahkunud. Küll aga jätkab mullu debüteerinud Haas.