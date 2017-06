Musti mehi kritiseerinud Leedu klubi ekspresidenti võib oodata karistus

Mees ütles videointervjuus, et kui klubis on üle kahe musta mängumehe, siis hakkavad juhtuma halvad asjad. Ta lisas, et Lietuvos rytase neli tõmmut meest moodustavad gängi.

Hiljem Vainauskas vabandas ja tõdes, et temast saadi valesti aru. Nimelt näidanud ta näpuga mõne klubis mängiva välismaalase peale, kelle vastutustundetu tegutsemine halvas meeskonna mängu Leedu liiga play-offis.

Vainauskase sõnad ei meeldinud korvpallimängijate ühendusele NBPA-le, kes palus rahvusvahelisel korvpalliliidul FIBA midagi ette võtta. "Korvpall ühendab maailma inimesi ja taolist rassisimijuttu on kurb kuulata," seisis NBPA avalduses.

Vainauskas astus Lietuvos rytase eesotsast küll tagasi, kuid leedulast võivad oodata karistused FIBA-lt ja Euroliigalt.