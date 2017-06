Rein Taaramäe jäeti Tour de France'i koosseisust välja

Katjuša-Alpecini rivistuses sõidavad velotuuril Tony Martin, Alexander Kristoff, Marco Haller, Reto Hollenstein, Robert Kišerlovski, Maurits Lammertink, Tiago Machado, Nils Politt ja Rick Zabel.

Paar päeva tagasi kirjutas Taaramäe Facebookis, et tema osalemine Prantsusmaa velotuuril on veel lahtine. Õigupoolest oli valiku all küsimus, kas Tour de France või Austria velotuur (peetakse 2.-8. juulil).