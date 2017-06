Taaramäe tiimikaaslane avaldas klubi otsuse üle nördimust

Kristoff oli tööandja otsuse üle mõistagi pettunud. "Olen üllatunud ja pettunud ning leian, et Mørkøvi väljajäämine on veider. Keegi pole selle kohta minult nõu küsinud," lausus Kristoff, vahendab Rattauudised.ee. "Ma ei tea, millest nad mõtlevad. Sellegipoolest usun, et meil on sprintides head võimalused. Samas oleksid meie võimalused suuremad, kui Mørkøv oleks meeskonnas"

Katjuša-Alpecin on näidanud üles rahulolematust Kristoffiga, vihjatud on 29-aastase mehe kaaluprobleemidele. Kristoff on tänavu pälvinud küll kuus võitu, kuid kevadistel klassikutel on suurtel võidusõitudel on ta jäänud esikohata. On vihjatud, et Kristoff võib järgmisel aastal klubi vahetada.