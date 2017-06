Walesi MM-ralli programmi tehti võistkondade palvel muudatus

Esialgse plaani järgi jäänuks tiimidele Walesi rallil laupäeva ja pühapäeva vahele kõigest viis tundi magamiseks, aga Gwydyri katse esimese läbimise ärajätmisega pikeneb see aeg paari tunni võrra. "Me ei kaota ralli pikkuses palju ning kui see teeb elu lihtsamaks ja turvalisemaks, siis on see kõigi huvides," sõnas ralli korraldusjuht Ben Taylor väljaandele Motorsport News.

M-Spordi võistkonna kliendisuhete juht Richard Millener tõi välja, mis võinuks esialgse kava jälgi halvasti minna. "Kui laupäeva õhtul meie auto katkestab, siis ei saa me seda tagasi suurt enne südaööd ja peame öö läbi tööd tegema, et seda pühapäevaks korda saada ning siis paluma poistel minna otse pühapäevasele tööpäevale vastu," selgitas Millener. "Ma olen vastupidavuse poolt ja saan sellest argumendist aru, aga minu jaoks on see pisut palju."

Walesi ralli peetakse 27.-29. oktoobril. Pärast seda jääb tänavu sõita veel üksnes Austraalia rallil, mis on kavas 17.-19. novembril.