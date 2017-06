Maicel Uibo jääb koduselt EM-ilt eemale, Eesti koondise koosseis selge

Eesti mitmevõistlejate koondis järgmisel nädalal Kadriorus toimuvateks mitmevõistluse Euroopa meistrivõistlusteks on selge. Nagu karta võis, jääb koduselt tiitlivõistluselt eemale meie parim kümnevõistleja Maicel Uibo, kes vigastas mai lõpus Götzises teivashüppes reielihast.

"Ta andis oma seisundist viimati ülevaate eelmisel nädalal, kuid on märku andnud ka varem, et tervis pole päris see," ütles Delfile Eesti mitmevõistluse alarühma juht Andres Aavik.

Teised peaksid Aaviku sõnul olema piisavalt vormis. "Päris tervet mitmevõistlejat ma ei teagi, aga ülejäänud on entusiastlikult valmis starti minema," lisas ta.

Meestest kuuluvad koondisse Janek Õiglane, Kristjan Rosenberg, Karl Robert Saluri ja Markus Leemet, naistest Grit Šadeiko, Mari Klaup, Margit Kalk ja Hanna-Mai Vaikla. Varuliikmed on Johannes Erm ja Kristella Jurkatamm.