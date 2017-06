Konstantin Vassiljev lahkub Bialystoki Jagielloniast

32-aastane Vassiljev liitus Jagielloniaga teisest Poola klubist Piast Gliwice 2015. aasta juunis ja veetis meeskonnaks kaks suurepärast hooaega. Kahe aastaga mängis ta kõigi sarjade peale kokku 73 mängu, lõi 20 väravat ja jagas 22 tulemuslikku söötu.

Äsjalõppenud hooaeg kulmineerus Jagiellonia jaoks teise kohaga, kuigi meistriks tulnud Varssavi Legia jäi vaid kahe punkti kaugusele. Vassiljev oli 13 väravaga liiga resultatiivsuselt kolmas, aga 13 tulemusliku sööduga selles arvestuses number üks.

"See ei olnud minu jaoks lihtne otsus, aga mõnikord peab otsima uusi väljakutseid," sõnas Vassiljevi klubi kodulehekülje vahendusel. "Minu arvates on praegu selleks parim hetk. Tahan tänada kõiki koostöö eest. Oleme koos teinud päris head tööd. Need kaks aastad on olnud mu karjääri ühed parimad."