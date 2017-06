Kaur Kivistik hilisõhtusest Taani võistlusest: nagu magasin rajal

Stardist minnes läks jooksjate vahel paremate positsioonide nimel veidi trügimiseks. Kivistik alustas kolmandal kohal, tõustes pärast poole ringi läbimist teiseks, kus püsis pikka aega. Eelviimasel ringil langes eestlane kuueliikmelises juhtgrupis neljandaks, kuid viimast ringi alustas koha võrra paremalt positsioonilt. Kaks esimest meest tõstsid oluliselt tempot ja läksid pikalt Kivistiku eest ära ja nii lõpetaski Kivistik jooksu kolmandana. Jooksu võitis taanlane Ole Hesselbjerg ajaga 8.39,25.

Kaur Kivistiku sõnul on võistlusekohta raske mingit head hinnangut anda. "Värskus ja kergus puudus. Kuna jooks ise toimus ajal, mil Eestis magama lähen, siis oligi selline tunne, et magasin raja peal, mitte ei liikunud edasi," ütles Kivistik ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. 3000 m takistusjooksu start anti Eesti aja järgi kell 22.20, Kopenhaagenis näitas kell 21.20.

"Vähemalt tervis on korras ja ootan juba järgmisi starte. Loodan, et nädalavahetusel Soomes on juba teine minek," viitas Kivistik Vaasas toimuvatele võistkondlike Euroopa meistrivõistluste esiliigale, kus stardib samuti 3000 m takistusjooksus.