M-Sport annab Saksamaa rallil masina kohalikule piloodile

48-aastane ja 2001. aastal Euroopa meistriks tulnud Kremer testis Fiestat möödunud kuul Suurbritannias ja proovib masinat veel koos teiste M-Spordi sõitjatega ka augusti alguses.

"Ma olen väga uhke. See on minu jaoks au ja suur rõõm, aga samuti suur väljakutse sõita Saksamaa rallil samasuguses autos nagu neljakordne maailmameister Sebastien Ogier," lausus Kremer M-Spordi pressiteate vahendusel. "Võimalikust tulemusest on veel vara rääkida, aga ma olen kindel, et M-Spordi sõitjate ja inseneride toetusel harjun Ford Fiesta WRC-ga kiiresti ja leian optimaalse seadistuse."

Kremer sõitis M-Spordi võistkonna Fordiga Saksamaa rallil ka 15 aastat tagasi, kuigi toonane kogemus lõppes katkestamisega. Oma ainsad MM-punktid on teeninud Kremer mullu Monte Carlos ja Saksamaal, lõpetades Škoda Fabia R5-ga kümnendal positsioonil. 1998. aastal oli ta Monte Carlos kaheksas, aga siis teenisid punkte kuus paremat.