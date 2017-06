VAATA OTSE | Kas Uus-Meremaa leiab Mehhiko tugevale rünnakule vasturohu?

Paberil oli avakohtumine Portugali vastu Mehhiko jaoks alagrupis raskeim ning 2:2 viik pakkus kesk-ameeriklaste peatreenerile Juan Carlos Osoriole rahulolu. "Me hoidsime palli peaaegu 60 protsenti, me väärisime viiki ning Euroopa meistritega võrdselt mängimine väärib samuti kiitust," rääkis kolumblane Osorio pärast pühapäevast matši. "Me saame paljutki parandada, näiteks oma võimaluste realiseerimist, aga me oleme esimese mänguga väga rahul."

"Uus-Meremaa on väga tugev meeskond, nad on füüsilised ja õhuvõitluses tugevad," sõnas Osorio tänaste vastaste kohta. "Mõnes mõttes peegeldab nende jalgpallikoondise meeskonnavaim seda, mida on näidanud ragbikoondis. Loodetavasti suudame vastata nende intensiivsusele ja otsusekindlusele iga palli pärast võidelda."

Uus-Meremaa esitus Venemaa vastu oli selgelt avavooru nõrgim ning Mehhiko tugeva ründeliini vastu saab neil olema veelgi keerulisem, eriti seetõttu, et mehhiklased tahavad positiivse väravate vahe tarbeks võita võimalikult suure skooriga. "Me oleme veidi pettunud," rääkis Uus-Meremaa inglasest peatreener Anthony Hudson mängujärgsel pressikonverentsil. "Me mängisime väga tugeva Venemaa vastu. Minu arvates olid nad (laupäeval) head, nad olid ründavad ning see tekitas meile probleeme. Sellegipoolest saame järgmisesse mängu kaasa võtta paljugi positiivset."

Uus-meremaalaste kasuks räägib see, et oktoobris toimunud koondiste viimases omavahelises matšis, milles jäädi mehhiklastele alla 1:2, oli neil ohtralt häid võimalusi. Samuti on Okeaania meistermeeskond väga distsiplineeritud ning kui tänases mängus suudetakse Mehhikot pikemalt kuival hoida, võivad Osorio hoolealused hakata oma kaitseliini taha rohkem ruumi jätma.

Osorio on vägagi aldis koosseisu roteerima ning Mehhiko meedias on kõne all ka 38-aastase Rafael Marquezi kaasamine. Vanameistri kogemused ja mängulugemine on kahtlemata kõrgest klassist, tema kiirus aga enam mitte. Tõenäoliselt näeb tänases koosseisus ka Hirving Lozanot, kes sõlmis esmaspäeval lepingu Hollandi klubiga Eindhoveni PSV.

Võimalikud algkoosseisud:

Mehhiko (4-3-3): Ochoa - Salcedo, Alanis, Moreno, Luis Reyes - Jonathan dos Santos, Marquez, Herrera - Jimenez, Hernandez, Lozano

Uus-Meremaa (5-3-2): Marinovic – Colvey, Smith, Durante, Boxall, Wynne – McGlinchey, Tuiloma, Thomas – Wood, Rojas

Tabeliseis:

Venemaa 3 punkti (2-0), Portugal ja Mehhiko 1 punkt (2-2), Uus-Meremaa 0 punkti (0-2)