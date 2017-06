TÄNA OTSE | Venemaa tahab Akinfejevi juubelimängus Portugali nõelata

Venemaa alustas turniiri kindla võiduga Uus-Meremaa üle, kuid lõppskoori 2:0 asemel oleks venelaste tugeva alguse järel pidanud tablool juba esimesel poolajal särama suuremad numbrid. Võimaluste kasutamata jätmine võib alagrupis, milles noolivad edasipääsu kolm meeskonda, hiljem valusalt kätte maksta, kuid vähemalt on võõrustajatel kolm punkti kukrus ning kahe Uus-Meremaast oluliselt tugevama koondise vastu saab minna püstipäi.

Venemaa koondise peatreeneril Stanislav Tšertšessovil jätkus pärast võidukat mängu lausejupike ka Vladimir Putini kiituseks. "Kui Venemaa president peab kohtumise eel kõnet, süstib see meisse palju motivatsiooni, kuid lisab ka kohustusi," rääkis Tšertšessov mängujärgsel pressikonverentsil. "Me saavutasime väga hea tulemuse, näidates kohati ka väga head mängu, täpselt sellist, nagu me planeerisime. Ma usun, et läheme Portugalile vastu sama koosseisuga."

Seega jääb Tšertšessov truuks avakohtumises edu toonud 3-5-2 taktikale, kus mängivad olulist rolli veteranidest ääremängijad Juri Žirkov ning Aleksandr Samedov. Ründeliinis juhib vägesid Uus-Meremaa vastu oma muljetavaldavat hooaega jätkanud Fjodor Smolov. Koondise esiväravavaht Igor Akinfejev saab Portugali vastu väljakule tulles kirja oma sajanda koondisemängu, debüüdi tegi 31-aastane puurivaht juba 18-aastasena sõprusmängus Norra vastu.

Portugalil oli avamängus Mehhiko vastu kolm punkti juba peaaegu taskus, kuid Hector Moreno üleminuti pealöök tähendas, et matši lõpuks säras tablool viigiline seis 2:2. Portugal lubas mehhiklastel kohtumise jooksul tempot dikteerida (Mehhiko hoidis palli 59 protsenti) ning koondise peatreener Fernando Santos pidi ka kolmapäevasel pressikonverentsil vastama küsimustele tema liigselt kaitsele orienteeritud taktika kohta.

"Ma ei tea, mida ilus mäng peaks tähendama või mitte tähendama," rääkis Santos reporteritele Moskvas. "Ma tean, mis on minu jaoks kaunis ning mis kole. Inimesed tõlgendavad seda erinevalt. Tähtis on võita. Mängida ilusat jalgpalli ning mitte olla Euroopa meistrid - see mind ei huvita. Kui see mind huvitaks, ei oleks me praegu siin."

Ühtlasi vihjas Santos sellele, et mängus Venemaa vastu võib murule joosta veidi erinev koosseis. "Kolmes järjestikuses mängus ei saa mängida sama koosseisuga," tõdes Santos. "Me teadsime seda Venemaale saabudes ning me oleme selleks valmistunud. Isegi mängijad ei tea, kes mängu alustavad, sest meil pole vahepeal trenne olnud. Kui ma homme koosseisu avaldan, saavad sellest teada ka mängijad."

Võimalikud algkoosseisud:

Venemaa (3-5-2): Akinfejev - Vasin, Džikija, Kudrjašov - Žirkov, Golovin, Glušakov, Jerohhin, Samedov - Poloz, Smolov

Portugal (4-4-2): Rui Patricio - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - Bernardo Silva, Carvalho, Moutinho, Andre Gomes - Ronaldo, Andre Silva

Tabeliseis:



Venemaa 3 punkti (2-0), Portugal ja Mehhiko 1 punkt (2-2), Uus-Meremaa 0 punkti (0-2)