EM-pronks Beljajeva peab edu pandiks treenerit

Varahommikul lennujaamas lilli vastu võtnud 24-aastane Julia Beljajeva hindab Gruusias võidetud EM-pronksi kõrgelt, sest see on ta karjääri teine individuaalne medal pärast 2013. aasta maailmameistritiitlit.

"See medal oli minu jaoks väga kaua oodatud, sest ei õnnestunud viimastel aastatel tiitlivõistlustelt medalit koju tuua. Olen muidugi väga rõõmus," sõnas Beljajeva ETV-le.

Maailma edetabelis Eesti epeenaistest nüüd kõige kõrgemale, üheksandale kohale tõusnud Beljajeva kiidab eelkõige pikaajalist koostööd treeneri, oma tädi Natalja Kotovaga, mis on toonud uue tõusu. Lisaks EM-pronksile on Beljajeva võitnud tänavu ka MK-etapi.

"Kõige peamine edu on minu treener, kes mind juhendab ja arvatavasti väga hästi. Saame üksteisest aru ja see koostöö on meil sujunud kenasti kogu aeg. Treeningud ja kõik on praegu hästi läinud."

Naiskonnavõistluses jäädi üllatuslikult medalita, neljandaks, sest veheldi särata ja närviliselt, aga MM on veel juulis Saksamaal ees. "Väike närvipinge oli sees. Ega ma ei näe praegu midagi hullu selle neljanda koha juures. Teeme võib-olla kodus ja laagris vigade parandused ja suudame tippvormi näidata MM-il."