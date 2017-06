UCI võib saada uue presidendi

Euroopa Jalgrattaliidu president ja Prantsusmaa Jalgrattaföderatsiooni endine president David Lappartient kinnitas, et kandideerib rahvusvahelise alaliidu (UCI) presidendiks. Valimised toimuvad 21. septembril Bergenis peetavate maanteesõidu maailmameistrivõistluste raames.

Suure tõenäosusega on kaks kandidaati – lisaks Lappartient'ile ka UCI praegune president Brian Cookson, kes asus sellele kohale 2013. aastal pärast Pat McQuaidi alistamist. Kandidaatide ülesseadmise tähtaeg kukub homme, kirjutab Rattauudised.ee.

"Mul on suur kirg rattaspordi vastu ja olen seda selgelt näidanud oma visiooni, saavutuste, juhtimisvõime ning pühendumusega teha sellest 21. sajandi spordiala," märkis Lappartient. "Tahan teha UCI-st tugeva ja austatud alaliidu, parandades selle juhtimist ning taastades võimekust mõjutada olümpialiikumist. Peame olema vankumatud, kui käsitleme tehnoloogilist pettust, dopingut või tulemuste võimalikku manipuleerimist."

Lappartient'i toetavad lisaks Prantsuse alaliidule veel mitmed Euroopa riigid, kes on Cooksoni tegutsemisega rahulolematud. Lappartient'i selja taga on ka Tour de France’i ja teisi suurvõistlusi korraldav ettevõtte ASO, kes on pikalt Cooksoniga vägikaigast vedanud.

Hääletusel osaleb 45 delegaati.