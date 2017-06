Kalju läheb brasiillasest ründajaga uuele katsele

Kalju, kes jääb koduliigas liidrist Florast pärast eilset kaotust maha juba 11 punktiga, on tänavu hädas olnud õige väravaküti leidmisega. Viimasel kahel hooajal Kalju väravakoormat kandnud Ats Purje saabastesse ei ole õieti keegi astunud, koduliigas on kuue väravaga edukaimaks äärepoolkaitsja Igor Subbotin, vahendab Soccernet.ee.

Kalju abitreener Sergei Terehhov loodab, et pikale veninud saaga Brasiiliast pärit Liliuga saab lähipäevil lahenduse. "Üleminekuaken on nüüd lahti, proovime registreerida Liliut, kes on meiega talvest juba trenni teinud," selgitas Terehhov. "See tegi meil hooaja esimesel poolel olukorra natuke keeruliseks."

Kõik ei ole siiski Liliuga praegusekski selge, kuigi takistusi ei tohiks 27-aastase ründaja palkamisel enam olla. Eilset kohtumist Floraga pidi ta siiski veel tribüünilt jälgima, aga Terehhov loodab, et juba järgmiseks ametlikuks kohtumiseks on brasiillane mänguloa saanud.

"Endine klubi natuke takistab. Siiamaani nad väitsid, et tal on juuni keskpaigani kehtiv leping ja vaidlus on praegu FIFA-s," avaldas Terehhov, "aga praegu ei tohiks lepingulisi piiranguid enam olla, nii et isegi kui me ei saa klubi kinnitust, siis jalgpalliliidud peavad lihtsalt ära kinnitama. Loodetavasti aitab ta meid nii Euroopas kui hooaja teisel poolel."