Kaarel Nurmsalu: minu keha ei suuda suusahüpetega toime tulla

"Terviseprobleem on nii paha, et see hakkas juba eraelu häirima. Õnneks ei ole tegu püsiva haigusega, kuid see on siiski märguanne, et minu keha ei suuda selle alaga toime tulla. Nimelt, nälgimine oli pisut liiast," kirjutas Nurmsalu oma Facebooki fännilehel.

"Kuidas see juhtus? Enne hooaega (jaanuari alguses) oli mu rasvaprotsent 5,4 (käisin seda mõõtmas Mustamäe haigla spetsiaalses röntgenmasinas) ja sel hetkel kaalusin 70,4 kilo. Dr Virve Vask arvas, et maksimum võin veel kaalu langetada 900 g (rasva arvelt) ehk miinimumkaal võib olla 69,5 kg. Sel hetkel arvasin, et OK, selle kaaluga võib-olla võib isegi võistelda, kuid kui kaal käes oli, tundus see siiski liiast – ei lennanud ju."

Nurmsalu tunnistas, et jätkas arstide hoiatusest hoolimata kaalu alandamist. Veebruaris PyeongChangis oli see juba 66,8 kg. "Pärast seda hakkas tervis märku andma ning seis oli väga paha juba Lahti MM-il. Olemine läks hetkeks paremaks (probleem läks peitu) Raw Air tuuri keskel ja lubas suruda (loe: ennast lõhkuda) kuni hooaja lõpuni."

"Paljud ilmselt arvavad, et mis see siis on, maadlejad, kulturistid ja muud kaalukategooriatega alade sportlased võtavad ju 4 kg päevas. See on siiski midagi muud. Nende kaal on vaja alla saada kaalumise hetkeks, pärast mida söövad nad kõhu jälle täis ja lähevad võistlema. Suusahüppajad aga peavad olema konstantselt kõrsikud."

Nurmsalu sõnul oligi situatsiooni juures kõige hullem see, et mida rohkem oli motivatsiooni, seda enam suurenes ka oht end katki nälgida. Nii temaga juhtuski. "Luban, et saate rohkem informatsiooni minu terviseprobleemist teada hiljemalt dokumentaalfilmis, mida minust vändatakse," lõpetas parimal korral MK-etapil kuuenda koha teeninud talisportlane.