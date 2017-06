Maksupettuses sai süüdistuse ka Jose Mourinho

Viimasel ajal maksupettused tugevalt pihtide vahele võtnud Hispaania ametivõimude järgmine süüdistatav on Manchester Unitedi portugallasest peatreener Jose Mourinho.

Väidetavalt ei deklareerinud toona veel Madridi Reali juhendanud Mourinho aastatel 2011 ning 2012 oma imidžiõigustelt saadud tulusid ning Hispaania riik jäi seetõttu ilma 3,3 miljonist eurost. Mourinho ei ole süüdistust veel kommenteerinud.

Päevakorras on ka Reali staari Cristiano Ronaldo väidetav maksupettus, Hispaania veebileht El Confidencial avalikustas teisipäeval, et Ronaldo istub kohtus tunnistajapinki 31. juulil.

Barcelona täht Lionel Messi on maksudest kõrvalehiilimises juba süüdi mõistetud, oma süüd tunnistas ka Barcelona keskkaitsja Javier Mascherano. Uurimise all on ka Barcelona ääremängija Neymar.