Andrus Raadik: see on ajalooline hetk

"Hea meeskonnavaim on sellel aastal, eelnevatel aastatel on ka kõva olnud," rääkis võrkpallikoondise nurgaründaja Andrus Raadik ERR-ile. "Iga mees annab endast väljakul sada protsenti, pingi pealt tuleb meeletult emotsiooni näiteks (Renee) Teppani näol. Kui ta ei mängi, toetab pingi pealt, tuleb time-out'i ajal ja ergutab. See kõik toimib ja peabki täpselt nii käima."

Mis selle Maailmaliiga võidu juures kõige rohkem rõõmu teeb? "Võit Mehhikos," naeris Raadik. "Väga huvitav kogemus oli, sai mängida sellises kohas, sellises saalis, sellised meeskonnad. See tähendab palju ja ma arvan, et on ikkagi ajalooline hetk - tõus teise liigasse, see on päris hea."

Kas oli enne tähtsaid mänge ka ärevus sees? "Ei olnud küll mingit pinget, eks väike ärevus peabki enne mängu olema, aga mingit pinget ausalt öeldes peal ei olnud. Läksime oma mängu mängima ja tegema seda, mida tegema pidime. Eks need saaliolud olid ka sellised, nagu nad olid – päris õiget võrkpalli ei saanudki mingil määral mängida. Aga väga hea tunne on," kinnitas Raadik lõpetuseks.