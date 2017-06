Cretu: praegust koondist ei saa kolme aasta tagusega võrrelda

Eesti meeste võrkpallikoondis naasis täna Mehhikost Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi meistritena. Koondise peatreener Gheorghe Cretu rääkis ERR-ile, et on koondis kolme aasta jooksul märgatavalt arenenud.

Gheorghe Cretu, olete Eesti võrkpallikoondisega nüüd võitnud kaks tiitlit – eelmisel aastal Euroopa liiga, nüüd Maailmaliiga. Kuidas neid võite võrdleksite?

Et finaalis mängida, peab sinna esiteks jõudma. Teiseks, et tiitel võita, peab kõik vastased alistama. Vahet pole, kes vastu tuleb, küsimus on finaalturniiri tekitatud pinges.

Final Four'is mängivad meeskonnad tahavad kõik meistriks tulla. Me kasvasime ka vaimses mõttes üles. Esimesel aastal mängisime (Euroopa liiga) alagrupiturniiril väga hästi, aga me ei saanud Poolasse jõudes veel aru, kuidas sellisel turniiril mängida.

Aasta pärast jõudsime Bulgaarias finaali ja ma arvan, et nüüd Mehhikos mängisime (Maailmaliiga Final Four'i) väga professionaalselt, ka siis, kui tingimused polnud head - esimeses mängus Mehhiko vastu oli väga palav ja nad tahtsid kodupubliku ees finaali jõuda. Me olime seekord võimelised pingega teistmoodi toime tulema, sest mängijad on üles kasvanud, nad mängivad kõik välismaal. Seda meeskonda ei saa enam kolme aasta tagusega võrrelda.