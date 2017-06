Võrkpalliliit premeerib edukat rahvuskoondist 30 000 euroga

Täna Eesti võrkpalli rahvusmeeskonda lennujaamas tervitanud võrkpalliliidu president Hanno Pevkur ütles, et esmaspäeval aru pidanud võrkpalliliidu juhatus otsustas rahvusmeeskonda premeerida Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi võidu eest 30 000 euroga.

"Kuigi võrkpalliliidu Maailmaliigas osalemise kulud olid kokkuvõttes suuremad kui 200 000 eurot, pidas alaliidu juhatus õigeks ajaloolise sündmuse puhul meeskonda premeerida," märkis Pevkur.

Samuti ütles alaliidu juht, et viimase info kohaselt kujundatakse maailmaliiga küll ümber, aga Eestiga on uue võrkpalli liiga teises divisionis arvestatud. "Vestlesin eile õhtul maailma võrkpalliföderatsiooni peasekretäriga, kes kinnitas, et maailmaliiga kolmanda grupi võit annab Eestile õiguse mängida uue liiga teises divisionis. FIVB avaldab uue liigaga seotud detailid ning osalemistingimused suve lõpus, eeldatavalt augustis," täiendas Pevkur.

Eesti rahvusmeeskonda ootab järgnevalt ees väike puhkus, et juba juuli alguses koguneda ettevalmistuseks otsustavateks mängudeks MM-valikturniiril ja EM-finaalturniiril. Belgias toimuval kolmanda ringi valikturniiril püüavad viimast MM-piletit lisaks eestlastele ja võõrustajatele veel Saksamaa, Hispaania, Slovakkia ja Valgevene.

Augusti lõpus algab Poolas EM-finaalturniir, kus Eesti vastasteks alagrupis on valitsev maailmameister Poola, eelmise aasta Maailmaliiga võitja Serbia ning põhjanaaber Soome.

Eesti koondise koosseis Maailmaliigas: sidemängijad - Andres Toobal, Kert Toobal; nurgaründajad - Kristo Kollo, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Robert Täht; temporündajad - Andri Aganits, Ardo Kreek, Mart Naaber, Timo Tammemaa; diagonaalründajad - Renee Teppan, Oliver Venno; liberod - Denis Losnikov, Rait Rikberg.

Peatreener: Gheorghe Crețu; treener: Rainer Vassiljev; ÜKE treener: Mirko Fasini; füsioterapeut: Siret Kalbus; massöör: Gardo Maruste; statistik: Alar Rikberg; mänedžer: Robin Ristmäe.