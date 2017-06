Madridi Reali tähte võib oodata pikk vanglakaristus

Väidetavalt andis Modric Zagrebi Dinamo endise tegevdirektori Zdravko Mamici kohtuprotsessil valeütlusi. Horvaatia jalgpalli raudse rusikaga juhtivat Mamicit süüdistatakse rahapesus, millega on Dinamolt välja petetud enam kui 15 miljonit eurot. Lisaks Mamicile on süüdistuse saanud ka tema vend ning endine Dinamo juhatuse liige ja praegune Horvaatia jalgpalliliidu ametnik Damir Vrbanovic.

Modric pidi kohtus andma tunnistusi ülemineku osas, mis viis ta 2008. aastal Dinamost Londoni klubisse Tottenham Hotspur.

Oma karjääri algusaastatel sai Modric sarnaselt paljudele teistele noortele Horvaatia jalgpalluritele Mamici käest finantsabi. Mitmed mängijad sõlmisid Mamiciga lepingu, mille alusel maksavad nad veel tänaselgi päeval Mamicile teatud protsendi oma sissetulekutest, talendika Modrici jaoks pidi tagasimaksmine lõppema esimese suure üleminekuga.

Kui Tottenham Modrici 21 miljoni euro eest ostis, kanti Dinamot esindanud Mamici sõlmitud tingimuste tõttu pool üleminekusummast üle Modricile, kuid mängijale jäi sellest alles umbkaudu kaks miljonit eurot, ülejäänu leidis oma tee Mamici perekonna taskutesse. Käimasolevas kohtuprotsessis üritab prokuratuur tõestada, et klausel, mille alusel jaotati üleminekusumma Dinamo ja Modrici vahel pooleks, lisati lepingusse pärast seda, kui üleminek oli juba toimunud.

Modric andis tunnistusi ka kahe aasta eest ning ütles siis, et klausel lisati lepingusse tõesti pärast üleminekut, eelmisel nädalal muutis Modric aga oma ütlusi ning sõnas, et allkirjastas lisa aga enne, tulenevalt 2004. aasta 10. juulil Mamiciga sõlmitud omavahelisest lepingust. Horvaatia päevaleht Jutarnji list vahendab, et Modrici sõnul ei mäleta ta eelmist tunnistust ning sattus seda andes segadusse. Lisaks ei mäletanud Modric väidetavalt näiteks ka seda, mis aastal ta Horvaatia koondise eest debüüdi tegi.

Kui Modric jääb kohtule valetamise ning oma tunnistuste muutmises süüdi, võib teda Horvaatia seaduste kohaselt ees oodata kuni viie aasta pikkune vanglakaristus.

Mural for Luka Modric in Mostar defaced after he changed his testimony in favour of Zdravko Mamic at the latter's corruption trial. pic.twitter.com/xTbRRygzYP — Rusty Woodger (@rustywoodger) June 14, 2017

This is the hotel in Zadar where the Modrić family used to live as war refugees. "Luka, you'll remember this one day" (via @Jutarnji) pic.twitter.com/LcjYcMejyY — Aleksandar Holiga (@AlexHoliga) June 14, 2017

Od svjedoka do osumnjičenika: Otkrivamo kako će tužitelji pokušati dokazati da je Luka Modrić na sudu lagao https://t.co/a4gagtJRCp pic.twitter.com/cWEY2ZoHz8 — Jutarnji List (@jutarnjihr) June 20, 2017