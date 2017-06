Eesti jalgpallurid välismaal: Jääger ja Purje olid täpsed

Läinud nädalal peeti arvukalt mänge Norra ja Soome jalgpallimeistrivõistlustel, kus on mängimas mitmed Eesti koondislased. Vigastuste tõttu mängud Belgia ja Lätiga vahele jätnud Enar Jääger on väljakul tagasi ja heas hoos – viimati lõi kaitsja värava Norra kõrgliigas.

Jääger ja Vålerenga kirjutasid tabelisse juurde punkti, kui koduväljakul tehti 1:1 viik Strømsgodsetiga. Jääger oli peaga täpne kohtumise 18. minutil, mil ta suutis mänguseisu viigistada. Sama tulemusega lõppes ka Kristiansundi kohtumine Aalesundiga, kuid Nikita Baranov seekord Kristiansundi koosseisu ei kuulunud. Viigipunkti said ka Taijo Teniste ja Sogndal, kui kodumängus Oddiga jäid väravad löömata. Karol Mets ja Stavangeri Viking pidid väljakul lahkuma taas tühjade kätega, kui võõrsil jäädi 0:1 alla Lillestrømile.

Norra kõrgliiga liider on 25 punktiga Rosenborg. Eestlaste klubidest on 16 meeskonna konkurentsis parimal kohal Vålerenga, kes asub 18 punktiga kaheksandal kohal. Sogndal on 16 punktiga 12. kohal ja Kristiansund 13 punktiga 14. tabelireal. Viking on kaheksa punktiga viimane.

Soome kõrgliigas oli edukas nädal Marek Kaljumäe ja PS Kemi jaoks, kes võitsid kaks mängu ja tõusid liigatabelis 17 punktiga (12-st mängust) kuuendaks. Esmalt lõi Kemi kolm vastuseta väravat Andreas Vaikla ja Mariehamni vastu, seejärel alistati võõrsil 2:0 HIFK. Kaljumäe mängis mõlemas kohtumises 90 minutit. Kuigi Vaikla pidi nädala avamängus oma puurist noppima kolm palli, siis pühapäeval saadi punktilisa, kui alistati kodus 2:1 JJK. Vaikla kuulus mõlemas mängus algkoosseisu. Tabelis on meeskond 20 punktiga (13-st mängust) kolmas.

Eestlaste klubidest on Soome liigas kõige kõrgemal kohal VPS, kes on 14 mänguga kogunud 23 punkti, mis annab HJK (31 punkti) järel teise koha. Möödunud nädalal sai Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni tööandja VPS kirja võidu ja viigi – esmalt alistati 1:0 Mihkel Aksalu koduklubi SJK, seejärel tehti 2:2 viik Ats Purje ja Kuopio Palloseuraga mängus, kus Eesti koondise ründaja ka värava lõi. Meerits seisis väravasuul mõlemas kohtumises, Jürgenson teenis mänguaega 14 minutit, kui sekkus vahetusest mängu kohtumises SJK vastu. Ka SJK ei jäänud läinud nädalal punktilisata – pärast kaotust VPSile alistati võõrsil 2:0 HIFK. Purjele ja KuPSile jäi viigipunkt VPSiga läinud nädalal ainsaks, hiljem tunnistati HJK 2:0 paremust. Purje kuulus mõlemas mängus algkoosseisu. KuPS on tabelis 19 punktiga (13-st mängust) neljas, SJK on langenud üheksandaks (16 punkti 14-st mängust).

Valgevene meistrivõistlustel jäid koondislased mänguajata. Artur Pika koduklubi Barõssavi BATE alistas Navapolacki Naftani 3:0, Sergei Mošnikovi meeskond FK Minsk tunnistas Hrodna Nemani 3:1 paremust. BATE on tabelis 26 punktiga teisel kohal, Minsk on kümne punktiga 16 meeskonnas seas 13. kohal. Läti kõrgliigas sai oma hooaja esimese värava kirja Kevin Kauber, kes oli täpne Jelgava 2:0 võidumängus Metta/LU üle. Liigatabelis on Jelgava kolmas.