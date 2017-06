Gert Krestinov sai Briti MV-etapil kolmanda koha

MX1 klassi kvalifikatsioonis sai Krestinov neljanda koha. Ülivõimsalt oli kiireim Graeme Irwin. Avasõidus Krestinovi start kõige paremini välja ei tulnud, esimeselt ringilt läks ta läbi seitsmendana. Sõidus näitas aga Krestinov väga head kiirust ja ta tõusis lõpuks Irwini ja Banks-Browne´i järele kolmandaks. Ka teises sõidus sai Krestinov sarnase stardi esimesega ja taas tuli liidreid ise püüdma hakata. Taas tegi Krestinov väga hea sõidu ja tõusis jälle kolmandale kohale. Sel korral jäid temast ette Irwin ja Anderson.

"Asjaolusid arvestades oli hea päev," kommenteeris Krestinov võistlust. "Paari nädala eest tuli treeningul õlg liigesest välja ja võistluse ajal käis see peaaegu väljas neli korda, nii et sõitsin ainult punktide päästmiseks. Ütlesin endale, et ahneks minna ei tohi ja sõit tuleb kindlasti lõpetada, nii, et kolmas koht oli meistrivõistluste üldseisu arvestades hea tulemus. Edasi on plaanis natuke taastuda ja võistlemist jätkata."

Etapi kokkuvõttes teenis Krestinov 40 punkti ja see andis talle kolmanda koha. Esikoha sai 50 punktiga Irwin ja teise koha 40 punktiga Anderson. Sarja üldarvestuses tõusis Krestinov 177 punktiga teisele kohale. Liidrikohal on 216 punktiga Irwin.

Krestinovi meeskond Phoenix Tools Honda teatas ka, et pikendab 2018. hooajaks lepingut nii Krestinovi kui tema tiimikaaslase Carlton Husbandiga. Kavas on Suurbritannias osaleda British Maxxis, Michelin MX Nationals sarjades ja valitud MM-etappidel MXGP klassis.

MX2 klassis tegi võistluse kaasa alles vigastusest taastuv Harri Kullas. Oma õiget kiirust ta veel näidata ei saanud ja nii tuli etapi kokkuvõttes leppida 12. kohaga. Avasõidus oli Kullas üheteistkümnes ja teises sõidus kolmeteistkümnes. Etapivõidu teenis 47 punktiga Martin Barr. Teise koha sai 45 punktiga Ben Watson ja kolmanda koha 42 punktiga Michael Eccles.

Sarja liidrina jätkab Watson, tal on koos juba 227 punkti. Kullasest tõusis mööda teisele kohale 186 punktiga Barr. Kullasel on pärast viiendat etappi 170 punkti ja see annab kolmanda koha.