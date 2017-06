U-18 korvpallikoondise esimene laager kogub hoogu

Esmaspäeval peeti kolmas ja neljas treening, kus oli 21 kandidaadist kohal 15 meest. Puudu olid kõik "itaallased", kellest Kaspar Treier liitub kuuldavasti ettevalmistusega juba täna. Alles nädalavahetusel pidas noormees mänge koduklubi Torino PMS-i eest Itaalia U-18 meistrivõistluste playoff'is.

Hooaja Hispaanias Vitoria Baskonias veetnud 18-aastane Sander Raieste peab vigastuse ja ravi tõttu aktiivsed trennid praegusel perioodil vahele jätma. "Põlvevigastused on mureks, põletik on seganud kogu kevadhooaega, see sai alguse kohe pärast BSBC turniiri. Tahan vaikselt oma asja ajada ja terveks saada. Kõige tähtsam on rahu anda ja mitte üle koormata," sõnas osaliselt trenni kaasa teinud Raieste.

Raieste käis Hispaanias MRT-uuringul, sama teeb ta ka Eestis. "Probleem on vaja välja ravida, et see uuesti ei tekiks. Midagi katki pole, mis peaks karjääri kummitama jääma. Ettevaatlikult tuleb võtta, ei tohi rapsida."

Päris lõplik Raieste eemalejäämine EM-koondisest veel siiski ei ole.

Koduse EM-ini jääb 39 päeva. 26. juunil sõidab koondis Soome Nordic Cup'ile. Enne EM-i peab Eesti kaks kontrollmängu Rootsi ning kaks Tšehhiga, samuti võõrustatakse kodusel Balti Matšil Leedut, Lätit ja Soomet.