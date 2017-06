Reali president Ronaldo juhtumist: olukord on kummaline

32-aastast Reali ning Portugali jalgpallikoondise tähtmängijat süüdistatakse maksupettuses, mistõttu on ta väidetavalt Hispaania ametivõimude peale vihane ning tahab riigist lahkuda. Möödunud aasta novembris Realiga uue lepingu sõlminud Ronaldo on koos Portugali koondisega Venemaal, kus toimub maailmajagude karikaturniir.

"Ma ei ole Cristianoga rääkinud, ma sain (tema väidetavast soovist lahkuda) teada ajalehtedest," rääkis eile taas Reali presidendiks valitud Perez Onda Cero raadiojaamale esmaspäeva hilisõhtul. "Ma olen kindel, et ta räägib skandaalist meiega täpsemalt ja seejärel vaatame, mis edasi saab."

"Ma ei ole situatsiooniga väga hästi kursis," tunnistas Perez, kelle sõnul rääkis ta Ronaldoga viimati pärast Cardiffis toimunud Meistrite liiga finaali. "Ta on praegu väga tähtsal turniiril ja ma ei taha tema meeskonda enne selle lõppu segada. Ta peab oma finantskohustusi täitma nii nagu teisedki ning ma olen kindel, et ta on seda teinud. Tema advokaadid ütlevad, et ta pole kunagi midagi varjanud ja ma usaldan teda."

Perez sõnas, et nii tema kui meeskonna peatreener Zinedine Zidane tunnevad olukorra üle muret, kuid ütles, et see on seotud Ronaldo heaoluga, mitte võimalusega, et staar lahkub klubist. "Ma tunnen Cristianot, ta on suurepärane inimene, tõeline professionaal. Kõik see on väga kummaline," tõdes Perez.

Hispaania suurima tiraažiga päevaleht El Pais kirjutab, et puhkusel olev Zidane helistas mõned päevad tagasi Ronaldole ning sai teada, et portugallane on väsinud sellest, kuidas teda (meedias) igapäevaselt koheldakse. Sealjuures vahendab ajaleht, et Zidane'i klubi juhtkonnale öeldud sõnul ei tunne ta, nagu tahaks Ronaldo klubist lahkuda.