TÄNA | Kontaveit alustab turniiri Mallorcal endise maailma 7. reketi vastu

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 36.) on loetud päevad pärast võidukat finaali ’s-Hertogenboschis taas võistlustules, kui tuleb väljakule Mallorcal alanud 226 000 dollari suuruse auhinnafondiga WTA tenniseturniiril.

Kontaveidi vastaseks avaringis on kuuenda asetusega itaallanna Roberta Vinci (WTA 33.), kellega eestlanna varem kohtunud ei ole. Vinci pole sellel aastal muruväljakutel veel ametlikke matše pidanud.

2015. aastal US Openi finaali jõudnud Vinci parimaks tabelikohaks on aasta eest saavutatud seitsmes positsioon, karjääri jooksul on 34-aastane itaallanna üksikmängus võitnud 10 WTA turniiri.

Eesti aja järgi kell 12 algava kohtumise võitja mängib 16 parema hulgas belglanna Kirsten Flipkensi (WTA 88.) ja Luksemburgi tennisisti Mandy Minella (WTA 80.) vahelise kohtumise võitjaga.