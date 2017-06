FCI Tallinna ründaja: saime võimalikest vastastest kõige tugevama

Loosimisel olid FCI Tallinna võimalikud vastased veel The New Saints FC (Wales), Linfield FC (Põhja-Iirimaa), Vikingur (Fääri saared) ja FC Santa Coloma (Andorra). FCI Tallinna ründaja Albert Prosa sõnul õnn neile ei naeratanud. "Saime võimalikest vastastest kõige tugevama," ütles Prosa ERR-ile. "Hiberniansisse kuuluvad Malta koondislased ning tasemel leegionärid. Ma arvan, et kui mängime oma mängu, siis same edasi."

Täna alistas FCI Tallinn Premium liigas kodus oma lähirivaali Narva Transi 4:1. Tiitlikaitsja edule pani aluse Prosa, kes lõi esimese kaheksa minutiga kaks väravat. "Alustasime hästi, kuid siis rahunesime maha," meenutas Prosa. "Seda aga ei tohi teha, sest nad lõid ühe tagasi ning mäng muutus pingelisemaks. Lõpuks võtsime ennast kokku ja võitsime."