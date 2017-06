Eesti 3x3 koondis alustas MM-i võidu ja kaotusega

Prantsusmaal Nantes'is tehti algust korvpalli FIBA 3x3 World Cup'iga, mida varem võisime nimetada 3x3 MM-iks. Avapäev tõi Eesti meeste koondisele ühe võidu ja ühe kaotuse. Edasipääsulootust silmas pidades on olukord väga pingeline, et mitte öelda kriitiline.

„Eesti pääses maailma 20 parema riigi sekka 2016. aasta TOP100 mängija individuaalse 3x3 reitingu põhjal. Sellele aitasid kaasa nii kõik mehed, nii KML meistriliiga mängijad, harrastajad kui 35+ seeniorid, kes eelmisel suvel osalesid Sprite 3x3 tänavakorvpalli meistrivõistluste sarjas,“ lausus Reigo Kimmel, Sprite Tänavakorvpalli eestvedaja.

Mais toimunud Nordica korvpalliturniiri näol oli tegemist 2017 a FIBA 3×3 World Cup Eesti kvalifikatsioonivõistlusega meestele ning selle võitjana sõitis Prantsusmaale 3x3 World Cupile omamoodi üllatajana võistkond koosseisus Erik Luts, Sander Viilup, Mario Polusk, Jaagup Toome.

Eestil võitis avapäeval Sri Lanka 21:2, kuid kaotas Katarile 9:20. Kahe mängu peale kogusid Erik Luts ja Mario Polusk mõlemad 11 punkti, Sander Viilup 5 ja Jaagup Toome 3 silma.

Ukraina ja Katar teenisid avapäeval kaks võitu, Eesti ühe, Poola ja Sri Lanka jäid võiduta. Teisipäeval on Eesti vastaseks Poola ja Ukraina. Sealt selgub, kas Eestil on asja TOP8-sse ehk veerandfinaali või mitte. Homme kell 16.40 pannakse pall mängu Poola vastu ning juba kell 18.10 on märgitud Ukraina - Eesti algusajaks.