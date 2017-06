Tšiili koondise peatreener: videotehnoloogiaga harjumine võtab aega

"Uue süsteemiga kohanemine võtab aega," lausus Tšiili koondise peatreener Juan Antonio Pizzi. "Kui meilt avavärav poolaja lõpus ära võeti, siis tekistas see vaheajal meestes stressi, sest nad polnud sellise olukorraga harjunud. Minu meelest süsteemi miinuseks ongi see, et ta jätab jälje mängijate psüühikale."

Tšiillaste üks liidreid Arturo Vidal nõustus Pizziga. "Me polnud varem uue tehnoloogiaga mängudes osalenud," ütles Vidal. "Kuigi rahvusvaheline jalgpalliliit selgitas meile nüansse, polnud värava tühistamisega kerge nõustuda. Lõpuks me leppisime olukorraga ning usutavasti on uus süsteem tulevikus kõigile kasulik."

Tšiili alustas maailmajagude karikaturniiri eile Moskvas 2:0 võiduga Kameruni üle.