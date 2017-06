Kanter: kui juuli alguseks rohelist tuld pole, hakkab aeg otsa saama

"See nädal korra võtsin kätte pooleteisekilose ketta ja natuke sai heita, aga järgmisel päeval see tunne ei olnud väga hea. Eks siin tulebki hästi tasaveeri koormust anda," sõnas Kanter intervjuus Vikerraadiole.

"Oleme aktiivselt käinud seisu ultrahelis jälgimas, kuidas asi paraneb. Eks sportlasena tahaks alati, et protsess oleks oluliselt kiirem. Siin kahjuks kiireid lahendusi ei ole ja eks 4. august, mis on minu jaoks kõige kriitilisem tärmin, mil toimuvad maailmameistrivõistlused Londonis, on ajaline mõõde, kuhumaani loen oma päevi. Tänase seisuga on jäänud seitse nädalat. Kui juuli alguses rohelist tuld ei ole, siis kindlasti hakkab aeg otsa saama."

Kanter tunnistab, et praegune seis on igatepidi eksperimentaalne. "Kuidas asi välja kukub, näitab ainult aeg. Selge see, et muud trenni saab teha. Teeme imitatsioone, heiteid vasakuga, üldist füüsilist vormi üritame ikkagi üleval hoida. Tänase seisuga on viis nädalat protseduur kestnud, ega see ühtepidi vormile väga positiivselt ei saa mõjuda."

Pekingi olümpiavõitja sõnul läks hooaja ettevalmistus siiski hästi ja usku ta kaotanud pole. "See on spordi aluseid. Kui eos alla anname, ei saagi midagi head loota. Tuleb uskuda ja tahta, aga selge see, et eks meditsiin annab vastuse, kas antakse roheline tuli või ei anta. Ennast uuesti katki teha pole mõtet. Laias pildis olen öelnud, et järgmine aasta võiks olla lõpetamise hooaeg, siis kui see hooaeg tuleb liiga vara ära lõpetada, siis keskenduda ikkagi järgmisele hooajale, et sinna ikkagi oma karjäärile ilus punkt panna."