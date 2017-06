Juhkami: võiduga tuli Eesti võrkpall välja 2007-2014 endale kaevatud august

"Tänase vōiduga tuli Eesti vōrkpall välja august, mis kaevati iseendale aastatel 2007-2014, kui ei osaletud Euroopa kui ka Maailma Liigas ja jäädi ülejäänud Maailmast / Euroopast kaugele maha," kirjutas Juhkami oma Facebooki leheküljel. "Pōhjuseks oli neil tumedatel aastatel suur rahapuudus, mis Eesti vōrkpallurite arengul pidurit peal hoidis."

Juhkami sõnul on tagasitulek olnud aga võimas. "Sloveenia eeskujul, kes 2015 vōitis Euroopa Liiga ja 2016 Maailmaliiga 3. tugevusgrupi, sammus ka Eesti kahe aastaga eikusagilt maailma 24 tugevaima meeskonna sekka. Eesti on vōitnud viimastel aastatel ca 90% mängudest just seetōttu, et olime sattunud mudaliigasse, kuhu oma taseme poolest ei kuulunud. Favoriidikoorma all mängida ei ole kerge, aga Eesti sai sellega hakkama."

Juhkami tõi välja, et tulevikus lähevad vastased tugevamaks ja võiduprotsenti langus oleks loogiline. "Loodetavasti ei kostu siis nurinat, et Eesti tase oleks justkui langenud, ei ole. Eesti Vōrkpall kasvab ja kasvab ja jälgides Sloveenia eeskuju, kes üritab tänavu vōita Maailma Liiga 2. tugevusgruppi, vōibolla suudame seda üks päev meiegi."