Kapten Toobal tähtsustas eestlaste kohanemisoskust

Meeskonna kapten Kert Toobali sõnul jäädakse turniiriga kindlasti ülirahule. "Tegime jälle ühe sammu edasi. Meeskonnal tegelikult on ju viimastel aastatel väga hästi läinud. Oleme kogu aeg liikunud mingisugusele järgnevale tasemele," lausus Toobal intervjuus Volley.ee Facebooki leheküljele. "See on hästi oluline ja kindlasti on tekkinud meeskonna sees selline võidutahe. Seda on heameel näha. Ükskõik, kes meil teisel pool võrku on, me tahame võita - see on väga tähtis!"

Kõige rohkem õppisid eestlased tänavuselt Maailmaliigalt kohanemisvõimet. "Kui vaadata neid meeskondi, kelle vastu mängisime, siis hästi kirju seltskond. Hästi palju erinevaid käekirju ja see on kohanemisvõime! Kindlasti siin sel kahel päeval oli päris raske kohaneda, aga tavaliselt on nendel meeskondadel kohanemine lihtsam, kes on ise paremad. Kaks 3:0 võitu ei ole paha. Ei saa üldse kuidagimoodi mitte rahul olla. Super nädalavahetus! Meeskond mängis ühtselt, stabiilselt, peaga, algusest lõpuni täpselt nii, kuidas vaja oli."