Rait Rikberg: me võidame, Eesti võrkpall on kõva!

"Emotsioonid on väga head. Siia me võitma tulime ja saime sellega hakkama," lausus Eesti koondise libero Rait Rikberg kohtumise järel Volley.ee Facebooki vahendusel. "Kõik need tingimused, mis siin valitsesid, olid täiesti teistsugused kui Euroopas, aga me suutsime hoida oma pea külma, teha oma asjad ära ja sellest see turniir piisas."

Võidu pandiks pidas Rikberg servi. "Me suutsime servid üle panna, mis selles saalis on üliraske. Kuna serv töötas, siis tänu sellele töötas ka blokk. Sealt tulevad ka kaitsemängijad... Ma arvan, et need olid tänase mängu võtmed."

Rikberg ei osanud eilset saavutust teiste kordaminekutega oma karjääris võrrelda. "Nii on hästi-hästi raske öelda, hetkel läheb esikohale. Praegu on emotsioon täiega üleval ja väga rõõmus on olla. Viimastel aastatel on Eesti võrkpallikoondisel olnud hästi palju häid hetki. Ma ei hakkaks neid võrdlema, milline on ülevam või nii... me võidame, Eesti võrkpall on kõva!"