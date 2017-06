Valitsev maailmameister Saksamaa jättis maailmajagude karikaturniiri ajaks koju pea kõik oma kuulsamad mängijad ning kolme aasta tagusest triumfist Brasiilias on Venemaal kohal vaid Shkodran Mustafi, Matthias Ginter ning Julian Draxler. Loomulikult ei tähenda see, et sakslasi tasuks alahinnata. Peatreener Joachim Löwil on piisavalt kogemusi, et nooruslikku – Saksamaa koondise keskmine vanus 24 aastat ja neli kuud on turniiril osalevatest võistkondadest noorim – meeskonda motiveerida ning kahtlemata tahavad mängijad tõestada, et väärivad oma kohta ka järgmisel suvel toimuval MM-il.

"Roheline" koosseis saabus Venemaale hea emotsiooni pealt, sest 10. juunil toimunud MM-valikmängus alistati San Marino koguni 7:0. Kolm väravat sai enda nimele vaid neli päeva varem koondisedebüüdi teinud Hoffenheimi tipuründaja Sandro Wagner, kes on 29-aastasena sakslaste kogenuim mängija. Kaptenipaela kannab Venemaal aga 23-aastane PSG mees Draxler, palju võib oodata lõppenud Bundesliga hooajal RB Leipzigi eest 21 väravat löönud 21-aastasest Timo Wernerist. Omamoodi huvitavaks on ka mängijate klubiline kuuluvus – Bundesliga esikolmikuklubid Müncheni Bayern, Leipzig ning Dortmundi Borussia on kõik Saksamaa koondises esindatud ühe mängijaga, samal ajal on Hoffenheimist koondises neli ning Leverkuseni Bayerist kolm meest.

"Meie prioriteediks on meeskonda arendada," andis Saksamaa mänedžer, endine ründeäss Oliver Bierhoff pressikonverentsil sakslaste põhilistest eesmärkidest mõista. "Saksamaa ajab õiget asja," rääkis Austraalia peatreener Ange Postecoglu Daily Telegraphile nädala eest. "Turniiridel mängib Saksamaa alati hästi. Teised võivad rääkida nõrgemast koosseisust, kuid meie ei näe asja sedasi. Me ei alahinda nende võimet mängida nii, nagu nad alati teevad."

Austraalia osaleb turniiril neljandat korda, kuid viimati joosti maailmajagude karikamängus väljakule 12 aastat tagasi. Ka toona kohtuti alagrupis Saksamaaga, kes võitis mälestusväärse kohtumise 4:3. Viimasel MM-il mänginud austraallastest on koha koondises säilitanud üheksa meest, teiste hulgas 37-aastane igiliikur Tim Cahill, kes on nüüdseks nooremate meeste ees veidi taandunud ning alustab koondisemänge tavaliselt vahetusmeeste pingilt. Esile on aga kerkinud mitu säravat nime.

Ründefaasis on Aasia meistrite võtmemängijaks hiljutises MM-valikmängus Saudi Araabia vastu ilusa võiduvärava löönud plahvatuslik Tom Rogic, keskväljal tõmbavad niite Inglismaa kõrgliigasse tõusnud Huddersfieldi põhimees Aaron Mooy ning mitmekülgne Berliini Hertha pallur Mathew Leckie, koondise esiväravavahiks on mõne päeva eest Brightoniga liitunud Mathew Ryan.

Austraalia koondise peatreener Postecoglu on selle aastanumbri sees mänginud julge 3-2-4-1 taktikaga, kuid viimases turniirile eelnenud sõpruskohtumises jäädi Brasiiliale alla 0:4, sealjuures sündis brasiillaste avavärav esimese kümne sekundi sees. Lisaks pole vigastuse tõttu Venemaale sõitnud koondise kapten Mile Jedinak, mistõttu jääb kolme kaitsja ees olev kahene vaheliin veelgi nõrgemaks. Saab olema huvitav näha, kas Saksamaa vastu õnnestub Postecoglu meelepärane asetus suurepäraselt või kukub kolinaga läbi.

Võimalikud algkoosseisud:

Austraalia (3-2-4-1): Ryan – Wright, Degenek, Sainsbury – Milligan, Mooy – Behich, Leckie, Irvine, Rogic – Juric

Saksamaa (3-5-2): ter Stegen – Kimmich, Hector, Rüdiger – Can, Brandt, Goretzka, Rudy, Draxler – Wagner, Werner

Viimased kohtumised:

Austraalia – Brasiilia 0:4, Austraalia – Saudi Araabia 3:2, Austraalia – Araabia Ühendemiraadid 2:0

Saksamaa – San Marino 7:0, Taani – Saksamaa 1:1, Azerbaidžaan – Saksamaa 1:4