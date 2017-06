Anier ja Lemsalu skandaalsetest videokordustest: karm, aga õiglane

"Mina ei ole küll enam tegevjalgpallur, aga Henri puhul mõtlen küll - ma olen ründaja, aga ma ei tohigi enam (värava üle) rõõmustada, sest ma ei tea, kas oli suluseis või mitte," oli Lemsalu esimene emotsioon. "See on tegelikult täiesti sürreaalne."

"Ma pean absoluutselt nõustuma," sõnas Anier. "See (värava löömine) on nii kõva emotsioon ja kui minutid hiljem selgub, et väravat ei loeta... ei tea, kas olen selle süsteemiga väga rahul."

"Praeguse emotsiooni järgi ütleks küll nii, samas on see jällegi karm, aga õiglane," jätkas Lemsalu. "See, kelle vastu eksiti, neile teeb see ju asja paremaks. Emotsionaalselt on aga raske."

Ehk siis, pigem jätkata sedaviisi, mitte viisil, kus inimlik faktor ka loeb? "See on ikka õiglane," sõnas Anier vastuolulise uue süsteemi kaitseks. "Tulemuse poolest on see mõlemale võistkonnale õiglane, aga just mängijate jaoks on see hetkeemotsioon karm."

Vaata Kamerun-Tšiili mängu esimese poolaja lõppu, kui peakohtunik Damir Skomina jättis videokohtuniku nõuande tõttu lugemata Eduardo Vargase värava: