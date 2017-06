Ralf Aroni nädalavahetuse F3 etapil rikkusid tehnilised probleemid

Vabatreeningutel väga kiirelt liikunud Hitech Grand Prix võistkonna eestlasest sõitja püsis vihmaga toimunud esimeses kvalifikatsioonis oma ringiaegadega pikalt parimate seas, aga lõpuks pidi leppima stardikohaga teise kümne alguses. Vahed olid sedavõrd väikesed, et kolmandast stardikohast jäi eraldama vaid 0,15 sekundit. Kahjuks lõppes esimene sõit kokkupõrke tagajärjel juba avaringil.

Teises kvalifikatsioonis lagunes aga käigukast, käike polnud enam võimalik vahetada ning tulemuseks olid 14. stardikohad teiseks ja kolmandaks sõiduks. Hungaroringil on möödasõitudeks aga väga vähe võimalusi ja seega oli punktikohale jõudmine keeruline. Finišijoone ületas Ralf nendes sõitudes 12. ja 13. kohal.

"Kuigi tulemustest ei paista see välja, olime auto lõpuks päris kiireks saanud," kommenteeris Aron. "Märjal rajal sõidetud esimeses kvalifikatsioonis püsisin kuni viimaste ringideni parimate seas, aga otsustaval kiirel ringil oli rajal tihe liiklus ja aega parandada ei õnnestunud. Teist kvalfikatsiooni alustasin üsna enesekindlalt, et annab teistes sõitudes veel korralikud tulemused kirja saada, aga siis kadus käigukasti hüdraulikast rõhk ning sellega ka võimalus heale stardikohale ja heale tulemusele. Positiivne oli nädalavahetusel see, et auto oli kiire."

Euroopa F3 meistrisarja järgmine etapp toimub kahe nädala pärast Norisringil.