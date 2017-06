Endise odaviskaja õpilased näitasid TV 10 sarja finaalis ilusaid tulemusi

Heiko Väät on treenerina käinud Pekingi olümpial ja juhendanud erineval tasemel sportlasi juba 18 aastat. Kui treenerikarjääri alguses tegeles Väät peamiselt meie parimate odaviskajatega, siis nüüd kulub kogu jõud noortele ja töökaid talente tema grupis jagub. TV 10 Olümpiastarti sarja finaalis jõudis kaheksavõistluses kaheksa parema hulka koguni viis Väädi tüdrukut.

"Kõik on neil tulnud läbi suure töö," oli Väät intervjuus ERR-ile uhke. "Jah, võib-olla natukene kiiremini kui kellegil teisel, aga nad kõik on armsad."

Tugev sisemine konkurents on Väädi õpilastele suureks innustajaks.

"Kui sul hüppab keegi kõrval kõrgust 1.60, proovid ikka trennis järgi saada, ei saa ju halvem olla," naeris kaheksavõistluse võitja Emili Liis Osula. "Samamoodi on nooremad tüdrukud kiired. See on hea, et trennis käivad tugevad ja kiired tüdrukud. Isegi trennis on konkurendid."

Näiteks hüppas Väädi õpilane, 12-aastane Liisa-Maria Lusti kõrgust 1.64 ja kaugust 5.60. Enamat on pika ajalooga sarjas kaugushüppes suutnud vaid Grete Šadeiko ja Anu Kaljurand.

"Samm klappis muidu päris hästi, aga ma olen seda ala ka päris palju harjutanud," sõnas Lusti. "Tahtsin üle viie ja poole hüpata ja siis tuligi."

"Ma olen ise 5.99 hüpanud, selles suhtes on see ikka korralik tulemus," muheles Väät. "Mul on hea meel, et Liisa teise päeva nii tublilt tegi, samas ei andnud ka teised alla. Õnneks oli siin ka väljaspool meie gruppi teisi tüdrukud, kes poodiumile tahtsid saada ja ka said. See sunnib trennis tüdrukuid veel rohkem ennast parandama ja tegelema hüpete ja jooksude kõrval ka heidetega.

Kergejõustiku juurde on Väädi tüdrukud jõudnud väga erinevaid teid pidi.

"Ma alustasin üldse judoga, kuid ma lõpetasin selle see aasta," rääkis Anna Maria Millend. "Nüüd olen kuus aastat teinud kergejõustikut ja suvel käin aja veetmiseks ka surfamas."

Eks aeg näitab, kui kõrge lennuga Väädi tüdrukud lõpuks spordis on, kuid tähtsaim võit on juba saavutatud - üksteist toetades ollakse kui üks suur ja tugev perekond.