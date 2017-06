Vasalemmas rajale tulnud Ligur ja Saluri ootavad Rootsi EM-etappi

Vasalemmas võeti mõõtu viies võistlusklassis. Super1600 klassis jätkus oodatult Janno Liguri valitsemisaeg. Esimeses eelsõidus ei saanud ta käigukasti rikke tõttu täit kiirust näidata, kuid oli järgmistes startides ületamatu ja võitis ka finaali. Esimese Eesti rallikrossisõitjana Euroopa meistrisarjas esikolmikusse jõudnud Ligur loodab sama head, kui mitte paremat tulemust saavutada juuli alguses toimuval Rootsi EM-etapil.

"Meie võtame seda hea kontroll- ja treeningsõiduna," tõdes Ligur ERR-ile. "Suurem rõhk on Euroopal ja seal ei tohi ei autol ega enda sõidus ühtegi viga tekkida. Selles mõttes on hea, et käigukastiprobleem ennast näitas, saame kodus teha oma järeldused-parandused ja loodetavasti Rootsis kõvasti sõita."

Finaalis tuli teise kohaga leppida Siim Saluril, kes on sel hooajal võtnud sihiks Eesti meistritiitli, kuid selle ülevõtmine Ligurilt on raske ülesanne. Finaali kolmas oli Mihkel Varul.

"Teine koht ei rahulda mind tegelikult täielikult," sõnas Saluri. "Jällegi jäi Janno peale, siin ei ole midagi teha. Nüüdseks on juba mõtted Rootsi peal, Eestis on väga hea trenni teha, aga see võidusõit, mis seal kahe nädala pärast tuleb, on ikkagi väga-väga konkurentsivõimeline."

Neljarattaveolises Supercar klassis võidutses valitsev meister Andri Õun. Reinsalu Spordi ettevalmistatud Ford Fiestaga sõitnud Õunale järgnesid finaalis Priit Karjus ja Seido Nõmmküla. "Finaalisõit oli väga põnev," kommenteeris Õun. "Oli hea olla jälitatava rollis. Konkurendid on tugevad."

Teiste klasside võitjad olid Raido Notton, Marko Andreas Muru ja Eero Nõgene. Kahe nädala pärast toimub Rootsis Euroopa meistrivõistluste etapp Super1600 klassile, kodune sari jätkub 8. juulil Missos.