Allikvee näitas head minekut ka EMV teisel päeval

Eile sprindifinaalis domineerinud Martin Allikvee võitis täna 100 meetri distantsil lähimaid konkurente ligi kahe sekundiga. Eesti meistrivõistlustega pika raja hooaega lõpetav Allikvee ujus võiduajaks 1.01,88.

"Ütleme nii, et võrreldes eelmise, olümpiahooajaga, olen see hooaeg rahulikult võtnud," sõnas Allikvee intervjuus ERR-ile. "Sellel hooajal ujuda selliseid tulemusi - see on päris hea tulemus."

Juuli lõpus toimuvateks maailmameistrivõistlusteks valmistuv Maria Romanjuk praegu nii teravas vormis pole - tänane võiduaeg 100 meetri rinnuliujumises oli 1.11,32.

"Ma olen rahul, sest mul on praegu koormus peal," tõdes Romanjuk. "Võib-olla oleks tahtnud täna natukene kiiremini ujuda, aga olen praegu lihtsalt niimoodi valmis."

Sprindimeistrid selgusid täna seliliujumises. 50 meetris ka maailmameistrivõistluste normi täitnud Sigrid Sepp võitis ajaga 29,91.

"Seadsin endale nendeks võistlusteks tegelikult natukene suuremad eesmärgid," tunnistas Sepp. "Õhtul suutsin paremini ujuda kui hommikul eelujumises, sellega jäin rahule."

Võistluspäeva põnevaim esikohaheitlus toimus meeste 100 meetri vabaltujumises. Võidumees Pjotr Degtjarjov oli vaid kolm sajandikku kiirem Andri Aedmast, tema võiduaeg oli 51,70. Kaks alavõitu sai täna Margaret Markvardt - 100 vabalt läbis ta isikliku rekordiga 57,85.