Kontaveit ERR-ile: ma tõesti nautisin tänast mängu

"Seis oli ühepoolne, aga mäng väga tasavägine," rääkis Anett Kontaveit ERR-ile. "Ei olnud kindlasti mitte lihtne, mul on nii-nii hea meel, et suutsin selle enda kasuks pöörata."

"Tal on samuti selline agressiivne mängustiil, mis sobib muru peale väga hästi," iseloomustas eestlanna tänast vastast. "Serv ka samamoodi väga jõuline ja tugev, lihtne ei olnud see mäng ühestki küljest."

See on sinu teine WTA turniiri finaal, esimene läks teistmoodi. Kuidas täna favoriidikoorem ja pinge sulle mõjus? "Ma ei tea, kui väga ma pinget tundsin. Väljakul oli suurepärane atmosfäär, inimesed elasid kaasa, toetasid. Ma tõesti nautisin tänast mängu, üritasin mitte mõelda tulemusele ja keskenduda sellele, mida ma pean tegema."

Kuhu sa tänase saavutuse oma karjääris asetaksid? On see absoluutne tipphetk? "Jah, kindlasti. Ma usun küll, et just esimene turniirivõit on kõige erilisem."